Eine Autofahrerin hat am Freitagvormittag in Rockenhausen eine Fußgängerin erfasst. Das meldet die Polizei. Die 61-Jährige fuhr auf der Kaiserslauterer Straße in Richtung Verbandsgemeindeverwaltung, als sie am Zebrastreifen zum Bahnhof eine 37-Jährige anfuhr, die die Straße überqueren wollte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei erlitt die Frau mehrere Knochenbrüche.

Die Kaiserslauterer Straße musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.