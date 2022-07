Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem bereits am Montag, 18. Juli, in der Kirchheimbolander Vorstadt ein Fußgänger verletzt wurde: Gegen 11.10 Uhr war der 49-Jährige Fußgänger auf einem Gehweg von der Marnheimer Straße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr von einem Parkplatz in die Straße „Vorstadt“ ein, übersah dabei den vorbeilaufenden Fußgänger und touchierte diesen mit der Front seines Fahrzeugs. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den leichtverletzten Mann zu kümmern. Nach ersten Informationen der Polizei soll es sich bei dem Fahrzeug soll um einen roten SUV handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 zu melden.