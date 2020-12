Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Staufer Straße/Kerzenheimer Straße in Eisenberg wurde am Freitag gegen 17.20 Uhr ein Fußgänger leicht verletzt. Wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilt, übersah ein 29-jähriger Autofahrer beim Einfahren von der Staufer Straße in die Kerzenheimer Straße einen 46-jährigen Fußgänger, der gerade dabei war, die Kerzenheimer Straße zu überqueren. Der Autofahrer fuhr den Fußgänger an, der dabei leicht am Bein verletzt wurde. Der Pkw wurde nicht beschädigt.