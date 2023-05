Der Fußballjugendförderverein (FJFV) Donnersberg sucht Trainer und Betreuer für seine Jugendmannschaften für die kommende Saison. Der aus den Stammvereinen SV Kirchheimbolanden, TuS Göllheim und TuS Bolanden bestehende Verein ist mit mehr als 150 Jugendlichen von der A- bis zur D-Jugend einer der größten Jugendfußballvereine im Donnersbergkreis.

„Wir haben so viele ambitionierte junge Fußballer, aber es fehlt dem FJFV an engagierten Trainern und Betreuern“, sagt der Vorsitzende Andreas Gödtel. Dabei könne der Verein ein äußerst attraktives Paket bieten: mehr als 150 jugendliche Spieler, sehr gut gepflegte Rasen- und Kunstrasenplätze an den drei Standorten Kirchheimbolanden, Göllheim und Bolanden, intakte und familiäre Vereinsstrukturen und vieles mehr.

„Was wir nicht bieten können, sind große Summen an Geld. Wir haben in der Vergangenheit auf die Ehrenamtlichkeit der Trainer und Betreuer gesetzt, und die Erfolge haben uns recht gegeben“, betont Gödtel. So spielte der Fußballjugendförderverein Donnersberg über mehrere Jahre mit sämtlichen Mannschaften in höheren Ligen, erreichte zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege.

Ziel: wieder mit allen Jugenden in die Landesliga

In der Corona-Zeit musste der FJFV – wie viele andere Vereine auch – erhebliche Verluste bei den Spielern hinnehmen, woraufhin Mannschaften abgestiegen sind. „Aber wir wollen wieder in allen Jugenden mindestens in die Landesliga“, unterstreicht der Vereinsboss. Und vor allem will der Fußballjugendförderverein Donnersberg natürlich möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihrem Hobby Fußball nachzugehen.

Das Anforderungsprofil für Trainer und Betreuer beim Fußballjugendförderverein Donnersberg ist überschaubar: Liebe zum Fußball, Teamgeist und ehrenamtliches Engagement gehören in jedem Fall dazu. Interessierte können sich beim Vereinsvorsitzenden Gödtel oder auf der Vereinswebsite unter https://fjfv-donnersberg.hpage.com/kontakt melden.