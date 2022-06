Fußball, Musik und vieles mehr: Das Stetten-Turnier ist in ganz Deutschland bekannt. Vom 3. bis 6. Juni werden zahlreiche Besucher erwartet. Markus Hengstenberg, Mitorganisator und erster Vorsitzender des TuS 1860 Stetten, zeigt sich voll Vorfreude.

Am kommenden Freitag ist es wieder soweit: Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet die 46. Auflage des Stetten-Turniers statt. „Die Grundvoraussetzung, so ein großes Fest auf die Beine stellen zu können, sind engagierte Menschen, die bereit sind, mit anzupacken“, schickt Markus Hengstenberg Dankesworte an seine vielen fleißigen Helfer.

Diese werden nicht nur an den Festtagen selbst, sondern vor allem auch im Vorfeld der Veranstaltung benötigt, um die Zelte aufzubauen, Tische, Bänke, Zapfanlagen, Kühlanlagen, Öfen und vieles mehr einzuräumen. Auch ein Boden wird extra verlegt. Was den ersten Vorsitzenden des ortsansässigen TuS 1860 besonders freut, sind die vielen „unbekannten“ Helfer: „Menschen, die nichts mit unserem Verein zu tun haben, kommen und helfen, viele noch mit Freunden und Bekannten. Das ist phänomenal.“ Über 600 Helferdienste kommen so bis zum Startschuss am Freitag zusammen.

Keine Favoriten auf Turniersieg

Mit spektakulärer Live-Musik will das Organisationsteam rund um Hengstenberg dafür sorgen, dass sich all die Stunden der Arbeit auszahlen. Jeweils ab 20.30 Uhr treten bekannte Live-Bands auf. Los geht es am Freitag mit „The Bombshells“. Die Band aus der Südpfalz ist durch diverse Auftritten auf dem Kirchheimbolander Residenzfest bekannt. Die „Xtreme Band“, eine Party- und Showband, wird am Samstag für Stimmung sorgen. Im Anschluss an die große Siegerehrung, bei der die Gewinner des zweitägigen Fußballturniers gekürt werden, treten sonntags „die Rebellen“ auf.

Favoriten für das Fußballturnier, bei dem ein „Jeder-gegen-Jeden-Modus“ in zwei Gruppen mit anschließendem Finale geplant ist, will Hengstenberg nicht ausmachen. „Einige Vereine sind noch im Ligabetrieb, da ist schwer abzuschätzen, ob alle Spieler an Bord sind. Der sportliche Erfolg steht bei diesen Spielen aber auch eher im Hintergrund“, sagt er. „Wir freuen uns auf schöne Spiele mit einem fairen Miteinander und einer tollen Gemeinschaft. Das ist eben auch das, was das Stetten-Turnier ausmacht.“

Ohnehin freue man sich in Stetten am meisten darauf, nach der Veranstaltungspause einen „Neustart und Lichtblick für Jung und Alt“ zu bieten. Zusätzlich zum Programm gibt es eine Festschrift, an der sich viele Firmen und Sponsoren beteiligt haben.

Info

Karten für das Stetten-Turnier gibt es im Vorverkauf in Kirchheimbolanden bei der Firma Emmel sowie an der Abendkasse.