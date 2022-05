653 Mitglieder hat die TSG Zellertal, einige von ihnen wurden nun für ihre sehr lange Treue geehrt: Gabriele Armbrüster, Stefan Müller, Tim Ochßner sowie Horst und Sigrid Mauer, die seit mehr als 50 Jahren im Verein sind, wurden gar zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Walter Fromkorth, Thorsten Sprenger und Stefan Awenius. Erwin und Philipp Lind, Gabriele, Katrin und Kristof Puder, Andrea und Martin Kühn, Max Rühle, Moritz Bernhardt, Sylke Bayer, David Samuel Piehl, Georg Schwedhelm, Jan Kaege, Inga Storck, Daniela und Julian Schwarz wurde die Ehrennadel in Silber verliehen.

Interessanter Aspekt: Die TSG Zellertal, die aus den Abteilungen Fußball, Schwimmen/Breitensport, Tennis und Tischtennis besteht, hat zusätzlich einen Förderverein, der seinerseits auf 90 Mitglieder kommt. Wie wichtig, wie hilfreich der Förderkreis für die TSG ist, macht Fußball-Abteilungsleiter Jörg Schwarz deutlich: Allein in diesem Jahr hat der Förderkreis mehr als 1100 Euro an Schiedsrichterkosten für die Fußballer übernommen. Besonders hilfreich in diesen Zeiten …

Rasenplatz brachte den Aufschwung

Die Unterstützung des Fußballs in der TSG, dabei vor allem auch die Stärkung des Jugendfußballs, der mit dem Bau des Rasenplatzes 2001 eine rasante Auswärtsentwicklung nahm, ist das Hauptanliegen des Fördervereins. Die Beschaffung von Trikots, Trainingsanzügen, Bällen und weiterem Trainingsgerät, auch die Anschaffung des Ballfangs – da ist der Förderkreis eine entscheidende Kraft. 120 Mitglieder bis zum Jahr 2023, das hat Vorsitzender Lothar Wandel als Ziel ausgegeben. Dazu wird ein „Sonderangebot“ für junge Eltern ins Auge gefasst.

Denn: Mit dem Oliandi-Fest in Zell ist eine wichtige Einnahmequelle versiegt. „Das Oliandi wird es so nie wieder geben“, bedauert Wandel. Der Förderverein organisierte an den zwei Festtagen im Mai Parkplätze und nahm jeweils mehr als 2000 Euro an Gebühren ein – Geld, das dem Fußball in der TSG zu Gute kam. Neue Wege, Spenden und Einnahmen aufzutun, werden gesucht und sollen bis zur im Sommer geplanten Einweihung des schmucken Kunstrasen-Kleinspielfeldes gefunden werden.