Seit Jahrzehnten soll eine der marodesten Straßen des Kreises saniert werden. Nun wird das Projekt überraschend zurückgestellt. Die Erklärung des LBM stößt auf Unverständnis.

Der Frust sitzt tief, nicht nur bei Verbandsbürgermeister Michael Cullmann (SPD). Der machte seine deutliche Kritik allerdings öffentlich und platzierte diese Woche ein Video in den sozialen Medien. Dabei stand Cullmann in Rockenhausen, nahe der Landstraße 386, der maroden Achse von Rockenhausen in Richtung der sogenannten „Alten Welt“ und verschaffte seinem Ärger Luft. Die Straße – oder speziell einige Teilstücke davon – wurde in der Vergangenheit bereits wiederholt zu den marodesten im ganzen Landkreis gezählt. Seit Jahrzehnten soll diese Straße saniert werden und eigentlich waren alle Ampeln auf grün, dass das große Bauprojekt in diesem Sommer starten kann. Nun hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Sanierung sehr kurzfristig und sehr plötzlich doch wieder verschoben. Auf 2027. So der aktuelle Stand.

Cullmann ist bei weitem nicht der einzige, der sich über dieses erneute Geduldspiel empört. Michael Vettermann (FDP), Stadtbürgermeister in Rockenhausen, geht es da kaum anders: „Ich denke, alle wissen, wie knapp das jetzt abgesagt wurde. So geht man nicht miteinander um“, äußert er seine Kritik in Richtung LBM. Viele Telefonate habe Vettermann in den vergangenen Tagen geführt. Mit den Verantwortlichen beim LBM, auch mit dem zuständigen Ministerium. „Es ist alles mehr als ärgerlich, aber es lässt sich nicht ändern“, so Vettermann. „Man kann eben jeden Euro nur einmal ausgeben.“

Doch warum nun die kurzfristige Absage? Der LBM erklärt es folgendermaßen: „Die gestiegenen Bau- und Energiepreise erfordern eine neue zeitliche Priorisierung der bereits im Landeshaushalt fest eingeplanten Maßnahmen.“ Das heißt einerseits, dass es nicht nur das Rockenhausener Bauvorhaben erwischt hat, sondern auch andere betroffen sind. Und es heißt, dass alle Projekte zeitnah nachgeholt werden sollen. „Dem LBM in Rheinland-Pfalz ist bewusst, dass die veränderte Zeitplanung Herausforderungen mit sich bringt. Umso wichtiger ist es, die verfügbaren Mittel so einzusetzen, dass die Maßnahmen insgesamt verlässlich, wirtschaftlich und nachhaltig umgesetzt werden können“, heißt es weiter.

Man ist „stinksauer“ und enttäuscht

Die Erklärungen des LBM stoßen bei den Verantwortlichen vor Ort jedoch eher auf Rückfragen, denn auf Verständnis. „Ich bin stinksauer“, sagt Verbandsbürgermeister Cullmann in seinem Videobeitrag, nachdem er die Erklärung des LBM vorgelesen hatte. „Seit Jahrzehnten“ habe man das Projekt vorangetrieben und es sei enorm wichtig für die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Güngör Aydin (SPD), Kreisbeigeordneter und zuletzt Bürgermeisterkandidat in Rockenhausen, wendet sich ebenfalls per Videobeitrag an den LBM und schlägt in die gleiche Kerbe. „Wohlstand kommt von guten Straßen. Und ich stelle den Verantwortlichen die Frage, warum uns hier dieser Wohlstand verwehrt wird“ äußert sich Aydin.

Fährt man die L386 entlang, dann sind vor allem die Teilstücke zwischen Rockenhausen und den Abzweigungen nach Dörnbach und weiter oben zwischen Rathskirchen und Nußbach in einem katastrophalen Zustand. Der Begriff „Buckelpiste“ würde hierfür kaum ausreichen.

Hier, am Ortsdurchgang von Rockenhausen, soll im kommenden Jahr der seit Ewigkeiten angedachte Kreisverkehr entstehen. Foto: Tommy Rhein

Entsprechend tief sitzt der Frust. Auch beim Stadtbürgermeister. „Die L386 ist eine Dauergeschichte, sie ist wie ein Überraschungs-Ei. Das geht seit 1986 so“, sagt Vettermann. Er erinnert sich noch, wie er vor einigen Jahren den früheren Bundesverkehrsminister Volker Wissing extra hat über Dörnbach und die L386 nach Rockenhausen fahren lassen, um das Thema prominent zu platzieren. Geholfen hat es nichts. Nun brauche man nicht nur mehr Geduld, sondern müsse auch damit leben, wieder zeitliche und finanzielle Mittel aufwenden zu müssen, um auf die Verschiebung des Projektes zu reagieren.

Erst ein Kreisel, dann die Sanierungen

Was geplant ist, wurde schon oft und ausführlich geschildert. Am Ortsausgang von Rockenhausen auf die L386 in Richtung Dörrmoschel und Nußbach soll ein Kreisel entstehen. Im Anschluss dann die an vielen Stellen sehr marode Landstraße saniert werden. Ein Großprojekt. „Das ist immer auch ein bisschen ein Blick in die Glaskugel“, sagte Vettermann noch im vergangenen Herbst und wollte sich eben nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was den Baubeginn angeht. Daran schließt er nun an. „Ich glaube eben erst an den Baustart, wenn hier wirklich auch die Bagger fahren“, so Vettermann.

Anders lauteten da die Prognosen einer Delegation um Aydin und Verbandsbürgermeister Cullmann, die im Oktober noch selbst beim LBM vorstellig wurden. Damals herrschte Optimismus, wo sich heute Ernüchterung breitmacht. Verbandsbürgermeister Cullmann fragt sich nun vor allem, warum der LBM Projekte wie die L386 verschieben musste. Die Erklärung ließe Lücken offen. „Warum hat man beispielsweise nicht einen Haushaltsnachtrag gemacht?“, fragt er. Er möchte nun den Dialog mit Ortsbürgermeistern suchen, erwägt eine Resolution, um mehr Druck auf einen tatsächlichen Baubeginn im kommenden Jahr zu machen.

Auch Rad- und Gehweg soll entstehen

Nachdem 2025 entlang der L386 eine Brücke saniert wurde, ist also zunächst wieder Geduld angesagt. „Es wird nun auch die Aufgabe sein, den Leuten diese erneute Verzögerung zu erklären“, sagt Michael Vettermann, der aber bewusst darauf abzielt, „die Perspektive nach vorne zu lenken“. Sollte es im kommenden Jahr tatsächlich mit den ersehnten Maßnahmen losgehen, soll weiterhin zunächst der Kreisel entstehen. Daran anknüpfend soll auch eine Abbiegespur für das geplante, zukünftige Gewerbegebiet „Lohwiese“ entstehen. Dann, nun womöglich ab 2028, sollen die Straßenarbeiten beginnen, inklusive eines parallel entstehenden Rad- und Gehweges entlang der L386. Vettermann hofft darauf, dass, wenn es beim LBM um die Frage geht, wofür die nächsten freien Finanzmittel verwendet werden, eben nicht vergessen wird, wie kurzfristig man das Projekt bei Rockenhausen diesmal ausgebremst habe.