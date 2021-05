Der ungewöhnliche Frühling mit seinen vielen Nachtfrösten hat offenbar auch die Rückkehr zumindest mancher Zugvögel aus Afrika gehörig durcheinandergebracht. So hatten etwa die Mehlschwalben, für die in Falkenstein 50 Kunstnester bereitstehen, bis ins letzte April-Drittel noch kein einziges Nest bezogen – in den beiden Vorjahren waren die Vögel schon Anfang April zurück.

Nur mit kleiner Verspätung ist die Nachtigall in der Heimat eingetroffen: Erstmals wurde ihr Lied am 21. April am Bahndamm bei Börrstadt gehört. Noch früher – am 11. April – ließ der Kuckuck seinen charakteristischen Ruf im Gutleutbachtal bei Kirchheimbolanden erschallen.

Eilig hatte es dagegen die Rauchschwalbe: Sie wurde bereits am 31. März beim Elbisheimerhof zwischen Marnheim und Göllheim gesehen. Kein Wunder, denn bei den Rauchschwalben gilt: Wer zuerst kommt, besetzt das beste Nest.