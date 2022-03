In den frühen Morgenstunden des Samstages kam es im Bereich der Eisenschmelz an der Einmündung zur B48 zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jährige Autofahrer befuhr nach Angaben der Polizei die Landesstraße 392 aus Richtung Imsbach kommend. Im Einmündungsbereich der B48 fuhr der Fahrer geradeaus über die B48 und kollidierte frontal mit einer dort befindlichen Leitplanke. Das Auto kam im Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.