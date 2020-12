Sie verlor die Kontrolle über ihr Quad und prallte frontal auf eine Hauswand: Am ersten Weihnachtsfeiertag verletzte sich eine Fahrerin um 13.30 Uhr der Hauptstraße in Gauersheim so stark, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, die Hauptstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.