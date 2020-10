Das Weltmeister-Menü soll munden, die muntere Gesprächsrunde neue Aspekte des Lebens einer Legende vermitteln: Zu Ehren des großen Fritz Walter lädt das Seehaus Forelle für den morgigen Donnerstag zum unterhaltsamen Abend ein, bei dem es aber beileibe nicht nur um Fußball geht.

„Fußball, Fritz, Fans, Finanzen, Frauen“: Unter diesem Motto wird eine Gesprächsrunde Leben und Karriere des Spielführers der „Helden von Bern“ beleuchten. Eine launige Lebensgeschichte, illustriert mit Bildern, wird der Sporthistoriker Markwart Herzog erzählen, der die FCK-Geschichte und die Biographie des großen Idols wissenschaftlich durchleuchtet hat.

Beim Einlass um 18 Uhr halten die Gäste gleich ein Gläschen Fritz-Walter-Sekt in Händen. Genuss verspricht das „Original-Weltmeister-Menü“ von 1954, das die Seehaus-Küche auf den Tisch zaubert.

Bei der Talkrunde werden neben dem renommierten FCK-Experten Herzog auch der Schriftsteller Peter Roos und die Kulturwissenschaftlerin Friederike Hassauer sowie „Forellen“-Patron Jörg Maier an Fritz Walter erinnern. Dessen Geburtstag jährt sich am 31. Oktober zum 100. Mal. „In der Idylle am Eiswoog soll die Legende wieder lebendig werden“, so wünschen es sich die Organisatoren.

