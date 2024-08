In Bayerfeld-Steckweiler kümmert sich in den nächsten fünf Jahren Fritz Müller um die Aufgaben des Ortsbürgermeisters. Er wurde vom Gemeinderat gewählt, nachdem Vorgänger Wolfgang Kraus bei der Urwahl nicht mehr angetreten war. Derzeit sei er noch dabei, sich in sein neues Amt einzuarbeiten, sagt Müller. Eines seiner Ziele steht aber schon fest: „Ich möchte das dörfliche Leben ein bisschen harmonischer machen.“ Gerade in Bayerfeld sei das Dorfleben bislang „ausbaufähig“, findet Müller. Zudem wünscht sich der 65-Jährige, dass nach der nächsten Kommunalwahl mehr junge Leute im Gemeinderat sitzen – der Altersschnitt im Gremium sei derzeit zu hoch.