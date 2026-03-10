Der Fraktionsvorsitzende legt sein Amt nieder. Das ist zu seinen Hintergründen bekannt.

Anfang März machte eine Personalinformation aus den Reihen der SPD-Stadtratsfraktion die Runde: Der bisherige Fraktionsvorsitzende Fritz Leber hatte sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt. Übernommen wird die Rolle vom vorigen Stellvertreter Siegfried Groß, der damit die Fraktion als Vorsitzender im Stadtrat vertritt.

Zu den Gründen machte die SPD-Fraktion öffentlich keine genauen Angaben. Auf RHEINPFALZ-Anfrage sagte Fritz Leber lediglich: „Es gab besondere Gründe für diesen Schritt, aber die sind interner Natur.“ Mehr dazu sagen, wollte der 61-Jährige nicht.

Mit einer Unterbrechung von zwei Jahren in der Wahlperiode 2019/24 war Leber seit 2014 Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Im Verbandsgemeinderat von Kirchheimbolanden bleibt Fritz Leber Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, kündigte er auf Nachfrage an.