Zu einem Brand, ausgelöst durch eine Fritteuse, kam es am Montagmorgen in einem Eisenberger Imbiss. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Brand schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Größerer Schaden wurde so verhindert. Es entstand lediglich leichter Sachschaden durch Rußanhaftungen und beschädigte Fliesen.