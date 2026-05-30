In dieser Woche hat sich in Michaela Schwind-Grimm die erste Kandidatin für die Verbandsbürgermeisterwahl im Nordpfälzer Land positioniert. Wofür steht die 57-Jährige steht.

Der Wahlkampf zur Verbandsbürgermeisterwahl im kommenden Jahr ist nun offiziell gestartet. Michaela Schwind-Grimm hat sich als erste Kandidatin im Nordpfälzer Land positioniert und wird in jedem Fall eine gewichtige Rolle im Rennen um das Amt einnehmen. Denn Schwind-Grimm wird durch gleich vier Parteien unterstützt. Bei der offiziellen Verkündung ihrer Kandidatur im Pfälzer Hof in Rockenhausen waren Vertreter der FWG, FDP, der Freien Liste Nordpfalz und auch der CDU anwesend, um Schwind-Grimm ihr Vertrauen und ihre Unterstützung auszusprechen.

Schwind-Grimm selbst präsentierte sich selbstbewusst und kämpferisch. Die 57-Jährige möchte für einen neuen Wind in der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land sorgen. Und das in mehrfacher Hinsicht. „Die Menschen sind für mich das wichtigste“, eröffnete sie ihre Rede zur Nominierung. Es gehe ihr nicht um ein Amt oder einen Titel, sondern darum wieder Augenhöhe zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und der Verwaltung auf der anderen Seite herzustellen. Schwind-Grimm, die parteilos zur Wahl antreten will, hat zwar noch keine jahrzehntelange Erfahrung in Politik und Verwaltung, ist aber seit 2024 Stadtbeigeordnete von Rockenhausen. In dieser Zeit habe sie sich gut einarbeiten können und stets das Gespräch zu den Bürgern gesucht. Diese Energie möchte sie zukünftig auch in die Verbandsgemeinde einbringen. „Verschlossene Türen“, so sagt sie, solle es bei ihr nie geben. Respekt, Offenheit, Augenhöhe und Transparenz sind Worte, die Schwind-Grimm oft fallen lässt und die sie im Amt vorleben möchte.

VG-Verwaltung soll moderner und digitaler werden

Ein großes Anliegen ist es ihr auch, die Verwaltung der Verbandsgemeinde zu modernisieren, zu digitalisieren und den genannten „frischen Wind“ dorthin zu tragen. „Die Strukturen dort müssen verbessert werden“, betont Schwind-Grimm. „Zukunftsorientiert“ soll die Verwaltung arbeiten und die Mitarbeiter sollen wieder Spaß an ihrer Arbeit finden. „Das haben wir im Moment in dieser Form nicht“, betonte Schwind-Grimm. Weitere Themen, die die Kandidatin anspricht, sind die Grundschulen, die Kindergärten und auch die Feuerwehrhäuser – klassische Themen der Verbandsgemeinde. Hier vermisst Schwind-Grimm in den vergangenen Jahre klare Konzepte. „Es wird immer wieder nur reagiert, aber nicht agiert“, bemängelt sie. Das soll unter ihrer Führung anders werden. Gespräche sollen offen geführt werden, mit allen Beteiligten. Ideen sollen nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Als Beispiel dafür nennt sie unter anderem die Diskussionen um die Kita in Obermoschel, die nun an einem Standort entstehen soll, den einige weiterhin kritisch sehen.

Schwind-Grimm geht bewusst als parteilose Kandidatin ins Rennen. „Das ist der schwierige Weg“, sagt sie, wobei sie bereits auf eine breite Unterstützung im Wahlkampf bauen kann. Das unterstrichen auch die anwesenden Vertreter der vier Parteien, die aktuell im VG-Rat die Mehrheitskoalition bilden. „Wir haben bei unserem Treffen einstimmig dafür votiert, Michaela Schwind-Grimm zu unterstützen. Wir freuen uns auf das, was kommt“, sagte Christian Rupp, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Nordpfalz. Mit einem weinenden Auge schaut hingegen Michael Vettermann (FDP) auf die Kandidatur. Schließlich müsste der Stadtbürgermeister im Erfolgsfall für Rockenhausen einen neuen Beigeordneten finden, der die Lücke füllen könnte, die Schwind-Grimm dann hinterlässt. „Ich bin aber sich, dass sie die richtige ist“, betont Vettermann und lobt Schwind-Grimm für ihr Talent, „Veränderungen bewirken zu können“. Mit ihr werde es sicher Umbruch und Erneuerung geben, legt sich Vettermann fest.

Unterstützung auch in den eigenen vier Wänden

Niklas Schneider sprach für die FWG und erklärte, dass auch die Freien Wähler schnell von Schwind-Grimm und ihrem Vorhaben überzeugt waren. „Wir trauen ihr das sehr wohl zu. Sorgen darüber, dass sie noch ein Politik-Neuling ist, haben sich schnell zerschlagen“, ergänzt er mit Blick auf Schwind-Grimms Arbeit als Beigeordnete in Rockenhausen. Winfried Hammerle, Freie Liste Nordpfalz, begrüßt die Idee, womöglich die erste Frau an der Spitze der VG Nordpfälzer Land zu sehen. Auf dem Weg dahin müsse man aber „zusammenstehen und zusammenhalten“. Von Schwind-Grimm erhofft sich Hammerle eine Verwaltung, die „positiver und wärmer“ werde, als es aktuell der Fall sei.

Michaela Schwind-Grimm kann also auf einen starken Rückhalt bauen, auch in den eigenen vier Wänden. Ehemann Jochen Grimm, selbst für die CDU im VG-Rat, unterstrich das ebenfalls. „Unglaublich stolz“, sei er auf seine Frau und werde sie tatkräftig unterstützen. Die Koalition habe zwar „holprig begonnen“, aber sei nun stark genug, den Weg durch einen langen Wahlkampf zu gehen. Diesen will Schwind-Grimm nach dem Sommer damit eröffnen, dass sie mit einem selbst gestalteten Bus die einzelnen Gemeinden besucht und das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen will. Sie will für jede Person in der VG wählbar sein. Ganz ohne Parteibrille und mit dem Versprechen, frischen Wind mitzubringen.