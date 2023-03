Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein neuer Name, ein neuer Ansatz, das gleiche Ziel: Aus der Eisenberger Wirtschaftsgemeinschaft wird die WWT: die Werbe-, Wirtschafts- und Tourismusgemeinschaft der Verbandsgemeinde Eisenberg. Was hinter der Umbenennung steckt, verrät der neue Vorstand im RHEINPFALZ-Gespräch. Am verkaufsoffenen Sonntag will sich die WWT in Eisenberg präsentieren.

Namensänderungen sind für Unternehmen und Marken oft ein Risiko, manchmal aber auch eine Chance. Natürlich hoffen die Mitglieder der Eisenberger Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), dass bei