Das Dorfgemeinschaftshaus in Gauersheim steht unter Denkmalschutz. Trotzdem musste es umgebaut und modernisiert werden. Gar nicht so einfach. Aber jetzt ist es geschafft.

Wie bei so vielen Dorfgemeinschaftshäusern der Fall, war auch in dem stattlichen Barockgebäude in der Gauersheimer Brückenstraße früher einmal die Schule untergebracht. Allerdings handelte