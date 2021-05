Eisenberg: Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Gebührensatzung für die Friedhöfe in Eisenberg und Stauf angepasst. Grund dafür sind laut Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) die gestiegenen Kosten für die Grabherstellung, die eine Firma im Auftrag der Stadt vornimmt.

Lange waren die Kosten stabil geblieben: Seit 2013 habe die Firma die Preise nicht erhöht, so Funck. Durch die aktuelle Preisgestaltung musste deshalb die Gebührensatzung entsprechend angepasst werden. Das bedeutet, dass die Gebühren für die Bestattung und Grabherstellung bei Personen über fünf Jahre künftig 758 Euro betragen. Das sind 103 Euro mehr als bisher. Die Gebühren für Personen unter fünf Jahre steigen nicht und bleiben bei 288 Euro. Hingegen ändert sich der Zuschlag für Tieferlegungen. Mit 160 Euro fallen dabei 25 Euro weniger als bisher an.

Keine Änderungen gibt es bei Urnenbestattungen, für die 186 Euro angefordert werden und auch pro Leichenträger sind wie bisher 30 Euro zu entrichten. Keinen Einfluss auf die Gebührenänderung haben ebenfalls die Kosten für Bestattungen, die freitagnachmittags nach 15 Uhr oder am Samstag, Sonntag oder an Feiertagen vorgenommen werden. In diesen Fällen bleibt der Mehraufwand bei 200 Euro unverändert.

Stadtbürgermeister Funck wies auf Nachfrage darauf hin, dass die bei einer Doppelbelegung vorhandene Grabeinfassung von der Firma entfernt wird, die das Loch aushebt. Die Urnengräber würden von den städtischen Arbeitern vorbereitet, so Funck auf eine weitere Anfrage. Dazu habe die Stadt eigens eine spezielle Maschine angeschafft.

„Nicht kostendeckend zu betreiben“

Funck sagte nach der Ratssitzung zur RHEINPFALZ, dass die beiden Friedhöfe mit den Gebühren nicht kostendeckend zu betreiben seien. Jährlich müsse mit einem Defizit von rund 140.000 Euro gerechnet werden. Trotzdem werde auch künftig im Rahmen der Möglichkeiten in ein ansprechendes Erscheinungsbild des Eisenberger Friedhofs investiert. Dazu sind weitere Baumpflanzungen vorgesehen, um mit der Zeit eine parkähnliche Gestaltung zu erreichen, sodass sich ein Begegnungs- und Kommunikationsort entwickle.

Dazu wird derzeit ein vom Stadtrat beauftragtes Planungsunternehmen entsprechende Vorschläge erarbeiten und demnächst dem Rat zur Entscheidung vorlegen (wir informierten am 17. Dezember 2020).

Erste sichtbare Veränderungen

Die städtischen Gärtner haben bereits sichtbare positive Veränderungen auf dem gesamten Friedhofsgelände vorgenommen. Die freien Flächen zwischen den Gräbern wurden mit Erde aufgefüllt und es wurde Rasen gesät, der mittlerweile aufgrund der feuchten Witterung sprießt. Stand Dezember 2020 sind laut Friedhofsverwaltung 1762 Gräber belegt, davon 248 Urnengräber, 92 anonyme Urnengräber und 118 Wiesenurnengräber.