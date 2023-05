Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Gesunder Menschenverstand siegt über Tyrannei“: So lautet ein Leitsatz von Yurii Sheliazhenko und seiner Bewegung. Der ukrainische Friedensaktivist legte zur Eröffnung der Kirchheimbolandener Friedenstage in einem Online-Vortrag alternative Lösungsansätze für eine Beendigung des Krieges dar. Und hat auch andere Länder in die Pflicht genommen.

Nun haben die 48. Kirchheimbolandener Friedenstage 2022 auch offiziell begonnen. Die Eröffnung fand – wie es ja seit Beginn der Corona-Pandemie mittlerweile durchaus üblich