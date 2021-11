Die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht um 18 Uhr und die anschließende Verleihung der Friedenstaube des Landrates an die deutsch-französische Journalistin und „Nazi-Jägerin“ Beate Klarsfeld um 19 Uhr stehen am Dienstag im Blickpunkt der Kirchheimbolander Friedenstage.

Die Journalistin Beate Klarsfeld, die in Paris lebt und sich ihr ganzes Leben lang mit den NS-Verbrechen an Juden befasst hat, wird bereits bei der Gedenkfeier am Synagogenvorplatz dabei sein. Die Feier wird moderiert von Norbert Willenbacher, dem Sprecher des Friedenstage-Arbeitskreises, und musikalisch begleitet vom Posaunenchor der protestantischen Kirchengemeinde. Getragen wird die Mahn- und Gedenkveranstaltung von den Kirchengemeinden, der Amnesty-Ortsgruppe, dem Arbeitskreis Aktiv gegen Rechts und der Schülerschaft der Stadt. Als Redner werden angekündigt Otto-Erich Juhler (Stadtmission) für die Kirchengemeinden sowie Stadtbürgermeister Marc Muchow, Landrat Rainer Guth und Vertreter der Schulen und der Amnesty-Gruppe. Die Gedenkfeier gilt als Höhepunkt der Friedenstage, die Veranstaltungsreihe hat in ihr eine ihrer Wurzeln.

Um 19 Uhr schließt sich die Verleihung der Friedenstaube an Beate Klarsfeld im Kreishaus an. Die 82-Jährige und ihr Mann Serge, ein Rechtsanwalt, haben ihr Leben den während der NS-Zeit aus Frankreich deportierten Juden gewidmet und dazu beigetragen, dass zahlreiche NS-Verbrecher aufgespürt und vor Gericht gestellt werden konnten. Beate Klarsfeld ist UNESCO-Sonderbotschafterin für Bildung über den Holocaust und die Verhinderung von Völkermorden. Sie wurde sowohl mit dem Bundesverdienstkreuz als auch dem Nationalen Verdienstordens Frankreichs ausgezeichnet und trat 2012 für Die Linke bei der Wahl des deutschen Bundespräsidenten gegen Joachim Gauck an, dem sie dann unterlegen war.

Die Verleihung der Friedenstaube sollte schon im letzten Jahr erfolgen und musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Feier wird musikalisch mitgestaltet von der Sopranistin Sabine Götz und dem Mannheimer Leopold-Ensemble mit Stücken aus einem Oratorium, das auf dem Tagebuch der Anne Frank basiert. bke