„Handeln statt Hoffen. Aufruf an die letzte Generation“ lautet der provokant zugespitzte Titel des Buches, das dessen Autorin, die Umweltaktivistin Carola Rackete, am Freitag, 17. September, ab 19 Uhr in der Paulskirche zum Auftakt der Kirchheimbolander Friedenstage vorstellen wird. Mit Carola Rackete, die durch ihren mutigen Einsatz bei der Seenotrettung im Mittelmeer international bekannt wurde, kommt auch die diesjährige Trägerin des Friedenstagepreises in die Stadt. In ihrem Buch erzählt die 33-Jährige, „warum sie sich so bedingungslos für Menschlichkeit, globale Gerechtigkeit und Naturschutz einsetzt“, so die Ankündigung ihrer Lesung. Moderiert wird die Veranstaltung von Patrik Sommer, Martin Reitzig setzt musikalische Akzente an der Orgel.