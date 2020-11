Die Mahn- und Gedenkfeier am 9. November – das Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 – ist Keimzelle und Herz der Kirchheimbolander Friedenstage. Seit nunmehr 45 Jahren. Wie schon an der Auftaktveranstaltung am Sonntag wollen die Organisatoren daher auch an der traditionellen Zusammenkunft am ehemaligen Platz der Synagoge der Kleinen Residenz festhalten.

Wobei es mit der Zusammenkunft so eine Sache ist: Da eine Versammlung von Menschen aus mehr als zwei Haushalten derzeit nicht zulässig ist, werden die Sprecher zeitlich versetzt erscheinen und ihrem Gedenken Ausdruck verleihen. Bis es am Montag um 17.40 Uhr so weit ist, sollen sich nach den Vorstellungen der Organisatoren bereits die Bürger an den Friedenstagen beteiligt haben: Im Laufe des Sonntags und des Montags sollen sie am ehemaligen Platz der Synagoge vorbeikommen und vor der Gedenktafel Blumen ablegen – so dass dann um 18 Uhr der Kranz der Stadt, den Bürgermeister Marc Muchow und Beigeordnete niederlegen, auf ein Blumenmeer gebettet werden kann.

Um 17.40 Uhr legen am Montag Schülervertreter des Nordpfalz-Gymnasiums und der Georg-von-Neumayer-Schule Blumen nieder, um 17.50 Uhr zünden Landrat Rainer Guth und Ludger Grünewald die AI-Kerze für das Ehepaar Beate und Serge Klarsfeld an. Zur Kranzniederlegung der Stadt beginnen um 18 Uhr die Glocken der Protestantischen Kirche zu läuten, ab 18.10 Uhr spricht Helga Lichtenberger-Driedger ein Gebet.