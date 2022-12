Eigentlich hätte am Sonntag das Friedensfest der Kindertagesstätte Ritten auf dem Römerplatz stattfinden sollen. Mit Lieder und Musik wollten die Kinder unter dem Motto „Frieden fängt im Kleinen an und beginnt bei mir und dir“ an einen friedfertigen, versöhnlichen Umgang miteinander appellieren. Doch nun sind zu viele Kinder krank, teilte die Kita am Freitag mit. Das Friedensfest, das im Rahmen der Kirchheimbolander Friedenstage stattfindet, soll aber im Januar nachgeholt werden.