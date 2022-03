Die Georg-von-Neumayer-Realschule plus und das Nordpfalzgymnasium Kirchheimbolanden sowie das Gymnasium Weierhof wollen am Freitag in Kirchheimbolanden gemeinsa-men ein Zeichen für den Frieden setzen.

Vorgesehen ist bei der schulischen Veranstaltung ein Demonstrationszug vom Schulzentrum in der Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße zum Festplatz Herrengarten. Um die Sicherheit der Schüler sowie der Lehrer zu gewährleisten, wird es zwischen 10.15 und zirka 11 Uhr zu kurzzeitigen Sperrungen der Straßen Dr.-Heinrich-von-Brunck-Straße, der Marnheimer Straße, Vorstadt, Gartenstraße und Uhlandstraße kommen. Alle Teilnehmer werden sich im Vorfeld der Aktion testen lassen. Ab zirka 11 Uhr wird die schulische Veranstaltung auf dem Festplatz Herrengarten fortgesetzt. Der Festplatz wird hierfür gesperrt sein. Die Corona-Teststation ist jedoch auch während der Veranstaltung erreichbar. Das Ende der Veranstaltung auf dem Festplatz ist gegen 12.30 Uhr geplant.