Pünktlich vor der Bundestagswahl finden die weltweiten Klimaaktionstage von „Fridays for Future“ statt. Im Donnersbergkreis geht es mit dem Fahrrad durch den Landkreis. Zuvor werden die Parteien in die Pflicht genommen.

Als „vollen Erfolg“ bezeichnet Mitorganisator Andreas Raschke den Verlauf des Klimastreiks am Donnersberg. „75 Leute hatten wir erwartet.“ Während die Einschätzung in Kirchheimbolanden mit rund 80 Teilnehmern am Streik leicht übertroffen wurde, waren zum Abschluss in Rockenhausen sogar circa 100 Menschen vor Ort.

Um 9.35 Uhr hatte die Veranstaltung am Nordpfalzgymnasium (NPG) in Kirchheimbolanden begonnen. Vom NPG selbst hätten sich jedoch nur wenige Schüler dem Zug in die Stadt angeschlossen. „Wir brauchen einen besseren Draht in die Schulen“, resümiert Raschke.

Bevor es dann mit dem Rad nach Rockenhausen weiterging, folgten einige Redebeiträge. Die Themen im Mittelpunkt: Klima und Atomkraft. Bei den verschiedenen Themen habe sich der Grundtenor herausgebildet, dass keine der Parteien genug für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels der Bundesregierung leiste. „Auch die Grünen“, sagt Andreas Raschke, der außerdem Mitglied im BUND ist.

Die von ihm mitorganisierte Radtour nach Rockenhausen lag, ebenso wie der Marsch durch Kirchheimbolanden, über der erwarteten Teilnehmerzahl. Im Vorfeld hatte Raschke auf rund 20 Radler gehofft. „30 Personen sind mitgefahren“, berichtet der Mitorganisator. „Es gab keine Zwischenfälle. Alle sind gesund angekommen.“ Auf einem Radweg ging es bis zum Steinbruch bei Dannenfels, danach fuhren die Fahrradfahrer auf der Landstraße bis zum Ziel in Rockenhausen. Bitter seien Raschke jedoch vier Linienbusse aufgefallen, die den Tross bei der Radtour überholt hätten. „Die waren alle leer.“ Für Raschke ein Zeichen, dass an der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs noch Verbesserungsbedarf besteht.

In Rockenhausen folgt dann mit rund 100 Menschen ein versöhnlicher Abschluss. Auch viele Schüler seien dabei gewesen. „Das lag wohl auch daran, dass die Schule bereits zu Ende war“, vermutet Raschke.

Der Klimastreik im Donnersbergkreis fand im Rahmen der weltweiten Klimaaktionstage von „Fridays for Future“ statt. Obwohl für die Veranstalter des Protests am Donnersberg im Vorfeld der Begriff „Klimawahl“ im Raum stand, sei die Protestaktion unabhängig von der am Sonntag durchgeführten Bundestagswahl abgelaufen. „Das war Zufall“, sagt Raschke rund eine Woche vor dem Klimastreik. „Die Klimaaktionstage finden immer im gleichen Zeitraum Ende September statt.“