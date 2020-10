Seit kurzem gibt es am Zellertal-Radweg kurz vor Albisheim eine Sitzgruppe, die vom Sozialverband VdK Albisheim gestiftet wurde. Doch die Freude währte nur kurz.

Mit der Sitzgruppe, die aus einem runden Tisch und vier halbrunden Sitzbänken besteht, gibt es nun einen weiteren Platz zum Pausemachen am Zellertal-Radweg, der zwischen Kleinmühle und Albisheim aufgebaut wurde. „Der direkte Blick auf das Naturschutzgebiet und Feuchtbiotop mit seinen Taurusrindern, Konik-Wildpferden und Reiherkolonien bietet einen idealen Platz zum Ausruhen und die Natur zu genießen,“ schwärmte Heinz Feth, Vorsitzender des VdK. Durch zweckgebundene Mitgliederspenden in Höhe von 400 Euro wurde der Platz gepflastert und und die Sitzgruppe montiert. Ein Abfalleimer wurde von Ratsmitglied Inge Baumbauer für 100 Euro gespendet.

Doch die Freude über die neue Sitzgruppe währte nur kurz. Nur wenige Tage nach der Übergabe an Ortsbürgermeister Ronald Zelt wurden an drei Stellen Latten an den Rückenlehnen mutwillig herausgerissen. „Da schafft man aus Spendengeldern und mehr als 60 Stunden Eigenleistungen für die Allgemeinheit einen lauschigen Rastplatz zum Verweilen, dann kommen ein paar Narrenhände und haben nichts Besseres zu tun als das kaputt zu machen“, empört sich Feth. Drei Jugendliche seien gesehen worden, konnten allerdings noch nicht überführt werden. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet und eine Belohnung von 100 Euro ausgelobt.