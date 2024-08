Für Fußball-Bezirksligist SG Rockenhausen/Dörnbach gab es am vergangenen Wochenende den ersten Dämpfer in dieser Saison. Nach der Auswärtsniederlage beim TuS Bedesbach-Patersbach versucht das Team von Trainer Timothy Hanauer am Freitag, in die Erfolgsspur zu kommen. Die Donnersberger empfangen um 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Dörnbach den Landesliga-Absteiger VfR Kaiserslautern.

Die ersten beiden Saisonpartien liefen sehr gut für die SG. Doch im dritten Spiel gab es für die Truppe von Timothy Hanauer eine 1:3-Auswärtsniederlage beim TuS Bedesbach-Patersbach.