Corona zum Trotz – das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum im Nachtigallental in Bad Sobernheim hat sein Jahresprogramm für 2022 vorgelegt. Der Saisonauftakt ist für 27. März geplant.

Am ersten Maiwochenende findet der in der Vergangenheit sehr gut besuchte Frühjahrs-Pflanzenmarkt statt – 2022 mit begrenzter Besucherzahl und größerem Abstand der Stände. Beim internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, der unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ steht, soll die ehrenamtliche Arbeit von vielen Helfern auch in Bad Sobernheim in den Mittelpunkt gerückt und gewürdigt werden.

An Pfingstmontag, 6. Juni, feiert das Freilichtmuseum den Mühlentag. Am 16. und 17. Juli heißt es „Markt im Museum: Produkte von und für das Tier“. Für Mitte August sind der Kunsthandwerker- und der Tuchermarkt an zwei Tagen vorgesehen. Das alljährliche Museumsfest ist für das letzte Septemberwochenende geplant.

Saison endet offiziell im November

Für Oktober ist der zweite Pflanzenmarkt mit dem Schwerpunkt Herbst geplant. Die letzten Tage im Oktober sind dem Museumsleuchten vorbehalten. Dann werden die verschiedenen historischen Gebäude abends ins rechte Licht gerückt. Damit wird aber zugleich auch das Saisonende im Museum – offiziell am 6. November – eingeläutet.

Auch Familienangebote werden 2022 wieder das Programm bereichern: Am 19. April findet ein Museumsspaziergang für die gesamte Familie statt, an Gründonnerstag geht es um Geschichten zur Osterzeit mit anschließendem Bastelprogramm für Kinder. Handwerker führen im Oktober durchs Museum und erläutern die baulichen Besonderheiten.

Museum bietet auch Lesungen und Konzert

„Kultur am Kiosk“ bietet am 29. April eine „Litera-Tour“ im Freien. Mundartdichter Josef Pfeil hat am 10. Juni ein Gastspiel, für 26. Juni wird Paddy Schmidt, Sänger der Darmstädter Folkrockband „Paddy goes to Holyhead“ zu einer Konzertlesung erwartet. Am 28. August bringt er dann auch die Band zu einem Freiluftkonzert mit.

Infos und Kontakt:

Nähere Infos auf www.freilichtmuseum-rlp.de und unter Telefon 06751 855880.