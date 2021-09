[Aktualisiert: 16.30 Uhr] Nun ist auch der Rüde der Kangal-Hirtenhunde wieder eingefangen worden. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde er im Waldgebiet an der L386 durch die Tierrettung Rhein-Neckar gesichtet und eingefangen. Auch der Besitzer konnte mittlerweile von der Polizei ermittelt werden. Nach neusten Informationen sind die Tiere nicht ausgesetzt worden, sondern aus einem Freigehege entlaufen.

Am Morgen war der Rüde schon einmal fast eingefangen worden. Er lag zu dieser Zeit regungslos, aber lebendig, vor dem Tor des Steinbruchs an der L386 zwischen Kirchheimbolanden und Ruppertsecken. Als eine Streife der Polizei vor Ort eintraf, hatte sich das Tier anscheinend so weit erholt, dass es seine Flucht fortsetzen konnte. Daraufhin startete die Tierrettung Rhein-Neckar ihren Einsatz mit Suchhunden.

Die beiden Hunde waren erstmals am Samstag an der L386 bei Kirchheimbolanden gesichtet worden. Augenscheinlich befanden sich die beiden Tiere in einem schlechten Zustand. Mit Hilfe der Polizei ist es gelungen, die Hündin bereits am Samstag einzufangen.