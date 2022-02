Tief betroffen muss die Lokalredaktion Abschied nehmen von einer ihrer verlässlichsten Stützen, einem Mitarbeiter, der in Jahrzehnten das Bild der Lokalausgabe mitgeprägt hat: Im Alter von nur 68 Jahren ist Edwin Fuhrmann nach kurzer Krankheit gestorben. Seit 1976 war er unsere Stimme aus Albisheim.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass wir mit Edi Fuhrmann eine Artikelserie über unsere freien Mitarbeiter gestartet haben, mit dem schmunzelnden Gesicht, mit dem wir ihn in Erinnerung behalten werden. Denn Fuhrmann hatte ein heiteres, dem Leben zugewandtes Gemüt. Er war kommunikativ, interessiert, umtriebig, in Vereinen engagiert wie etwa dem örtlichen Tischtennisclub, für den er jahrzehntelang als Spieler aktiv war und den er fast 20 Jahre lang engagiert geleitet hat. Von seiner Heiterkeit zeugt, dass Fasnachtsaktivitäten oder das jährliche Markt- und Königsfest in seinem Heimatort als Berichtstermine stets fest für ihn gebucht waren.

Aber auch die Kommunalpolitik war bei ihm in kundigen Händen – zumal er selbst das Verwaltungsgeschäft aus erster Hand kannte als Mitarbeiter der Kreisverwaltung Alzey-Worms. 2016 ging er dort in Ruhestand, zuletzt als kommissarischer Leiter des Rechnungs- und Prüfungsamtes. Mit Porträts, Hintergrundthemen, ja auch Mundartgeschichten hat er die gesamte Palette des Lokaljournalismus souverän bearbeitet und beherrscht. Seit seiner Pensionierung hat er zudem Aufgaben in Nachbargemeinden bereitwillig und kompetent übernommen. Umso größer ist die Lücke die er nun hinterlässt nach über 45 Jahren als freier Mitarbeiter in dieser ganzen Vielseitigkeit.

Edi Fuhrmann hinterlässt seine Frau und drei inzwischen erwachsene Kinder. Die Redaktion wird ihn schmerzlich vermissen und sich stets in Respekt und Dankbarkeit an ihn erinnern.