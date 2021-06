Zum Bundestagswahl-Direktkandidaten der Freien Wähler für den Wahlkreis Kaiserslautern – zu dem die Kreise Kusel und Donnersberg gehören – ist er bereits Mitte Mai gewählt worden. Am Samstag wurde Thomas Lebkücher, Ortsbürgermeister von Bubenheim in der Verbandsgemeinde Göllheim (Donnersbergkreis) beim Landesparteitag auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz auf Platz drei der Landesliste gesetzt. In seiner Bewerbungsrede führte der 49-jährige Leiter der Polizeiinspektion Worms seine politische und berufliche Erfahrung ins Feld. Außerdem sei er als Mann auf Platz drei hinter einem Frauenduo und als vorderster Pfälzer in der Liste gut platziert, erklärte der Vater zweier Töchter.