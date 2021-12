Eine Anmeldung für eine Versammlung der „Freien Pfälzer“ liegt bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis nicht vor. Das teilt die Behörde nach einer RHEINPFALZ-Anfrage mit. Allerdings, so die Pressemitteilung, lassen Ankündigungen in sozialen Netzwerken und die Erfahrungen der vergangenen Woche darauf schließen, dass es am heutigen Montag abermals zu den „Spaziergängen“ kommen könnte.

Mit wie vielen Teilnehmern dabei zu rechnen ist, lässt sich nach Auskunft der Kreisverwaltung sehr schwer einschätzen, erst recht nach dem Verbot der Spaziergänge andernorts. Landrat Rainer Guth, der vergangenen Montag selbst vor Ort war und auch das Gespräch mit Teilnehmern gesucht hat, hat sich bislang gegen ein solches Verbot ausgesprochen. „Wir haben den ,Spaziergang’ vom vergangenen Montag mit rund 80 Teilnehmern gemeinsam mit der Polizei analysiert. Aufgrund der Erfahrungen gibt es aus unserer Sicht keinen Anlass, für diesen Montag ein Treffen von Menschen im Vorfeld zu verbieten.“ Wie der Landrat weiterhin ankündigt, werden Polizei und kommunaler Vollzugsdienst auch am heutigen Montag vor Ort sein. Sollte es zu Verstößen der Corona-Bestimmungen kommen oder nehme der Spaziergang den Rechtscharakter einer Versammlung an, werde man die Einsatzkräfte die Teilnehmer darauf hinweisen.