Gerne erinnert sich Pastor Dirk Fuisting von der Freien evangelischen Gemeinde Kirchheimbolanden an einen Festgottesdienst Ende September: Henrik Otto, Präses der rund 500 FeGs in Deutschland, und zahlreiche andere Gäste waren da, um die Entwicklung der Gemeinden in den 20 Jahren ihres Bestehens zu würdigen.

2004 begannen Gläubige, sich sonntags zum gemeinsamen Gottesdienst zu treffen. Da kein eigener Gemeindebau zur Verfügung stand, trafen sie sich an wechselnden Orten. Nach einer Zeit der Untermiete kauften sie 2013 mithilfe großzügiger Spenden ein Grundstück am Bahndamm, auf dem mit viel ehrenamtlichem Einsatz innerhalb von zwei Jahren ein eigenes Gemeindezentrum entstand, das während Corona sogar einen Ausbau erhielt. Heute können sich bei der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Kirchheimbolanden bis zu 200 Gläubige treffen.

Der Ausbau hat sich bewährt: Rund 140 Gottesdienstbesucher kann Pastor Fuisting regelmäßig sonntags begrüßen, darunter 50 Kinder und Jugendliche, für die es einen eigens gestalteten Kindergottesdienst gibt. Viele Menschen kämen nicht nur vorbei, sie engagierten sich auch: „Darauf fußt die FeG: Wer hat welche Gabe und bringt sich gemäß seiner Gaben ins Gemeindeleben ein?“ Das kann die sonntägliche Predigt sein oder die Begleitung der Kinder- und Jugendgruppen, die sich donnerstags im Gemeindehaus treffen.

Integrationspreis des Donnersbergkreises erhalten

Daneben gibt es auch Angebote speziell für Männer oder Frauen. So trifft sich die Männergruppe am Mittwoch, 9. Oktober, zum gemeinsamen Grillen. Ein wichtiges Angebot der FeG ist das Erzählcafé International, immer freitags von 16 bis 18 Uhr im Bistro der Gemeinde, Am Bahndamm 13. Menschen mit Migrationshintergrund erfahren Hilfe beim Deutschlernen, beim Ausfüllen von Formularen oder tauschen sich über das Leben in Deutschland aus. „Dankbar dürfen wir Gottes Liebe an die Besucher weitergeben, sie in das Leben in Deutschland mit hineinnehmen, ihnen christliche Werte vermitteln und helfen, sich in unsere Stadt zu integrieren.“ Das Projekt wurde 2022 mit dem Integrationspreis des Donnersbergkreises ausgezeichnet.

68 Gemeindemitglieder zählt Fuisting derzeit, Kinder und Jugendliche nicht eingerechnet: „Viele Gäste kommen regelmäßig zu unseren Gottesdiensten, werden aber erstmal keine Mitglieder.“ Was unterscheidet die Freie evangelische Gemeinde von anderen Glaubensrichtungen? „Bei uns gibt es keine Säuglingstaufe. Stattdessen lassen unsere Gläubigen sich zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund ihrer eigenen Entscheidung taufen.“ Daneben finanziert sich die FeG ausschließlich aus freiwilligen Spenden der Gemeindemitglieder.