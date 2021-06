Ab sofort gilt im Freibad in Winnweiler die Maskenpflicht nur noch eingeschränkt.

Auf allen Freiflächen, den Liegewiesen und an den Becken muss ein Mund-Nasen-Schutz lediglich getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Weiter eine Maske brauchen die Badegäste im Ein- und Ausgangsbereich, im Umkleide- und Sanitärtrakt sowie an der Kiosktheke. Am Freitagmittag hat Bürgermeister Rudolf Jacob das Schwimmbad-Personal über die neuen Regelungen informiert. Diese sind auch auf der Homepage www.winnweiler-vg.de nachzulesen.

Das Bad ist von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Alle Becken und auch die neue, große Rutsche können uneingeschränkt genutzt werden. Jacob informiert im Gespräch mit der RHEINPFALZ darüber, dass der Kartenverkauf gut angelaufen sei – mehr als 700 Dauerkarten sind bereits verkauft. Zwölferkarten gibt es aktuell nur unter der Bedingung, dass deren Käufer die sogenannte Luca-App nutzen. Anfang nächster Woche werde über den Verkauf von Tageskarten – ebenfalls in Verbindung mit der Luca-App – beraten. Auf diese Weise soll garantiert werden, dass vorerst maximal 550 Badegäste gleichzeitig im Freibad sind.