Normalerweise öffnen Anfang Mai viele Freibäder. Doch das ist momentan wegen der hohen Corona-Zahlen nicht absehbar. Trotzdem haben die Schwimmbäder im Donnersbergkreis schon alles vorbereitet, um sobald wie möglich öffnen zu können. Auch in Eisenberg gibt es dieses Jahr wieder eine Freibadsaison. Das Wartbergbad in Alzey steht noch auf Standby.

Im Naturerlebnisbad in Rockenhausen sind die Wasserbecken schon gefüllt. Zurzeit wird der Reinigungsmechanismus nach oben gefahren. „Das braucht am längsten“, so Verbandsbürgermeister