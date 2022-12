Für eine freudige Überraschung in der Vorweihnachtszeit sorgte der Frauentreff Teschenmoschel und spendete 2000 Euro an das Hospiz Nordpfalz. Hospizleiterin Birgit Edinger dankte im Namen des Diakoniewerks Zoar in Rockenhausen für die tolle Unterstützung. Die Moscheltäler Frauen treffen sich jeden Monat zwanglos zum Erzählen, Basteln, Austausch und Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

Passend zur Herbst- und Adventszeit wurden Türkränze gebunden, Herzkissen genäht sowie Lavendel-Duftsäckchen befüllt und verkauft. So füllte sich das Spendendöschen, berichtet die Ortsbürgermeisterin Sabine Küsters. Gerade in der dunklen Jahreszeit sei es schön, gemeinsame Nachmittage zu gestalten, so Küsters weiter. Ein neues Spendenprojekt sei schon im Blick.