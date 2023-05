Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

International Inner Wheel (IIW) ist mit über 110.000 Mitgliedern in 105 Ländern eine der größten Frauenorganisationen weltweit. Sie hat sich drei Zielen verpflichtet: der Freundschaft untereinander, dem sozialen Engagement und der internationalen Verständigung. 24 Frauen gehören dem Club in Kirchheimbolanden an, und die sind seit einiger Zeit mit einem größeren Projekt beschäftigt.

„In den letzten Dezembertagen des vergangenen Jahres erschütterte ein heftiges Erdbeben eine Gegend 80 Kilometer südlich von Zagreb,“ erzählt Britta