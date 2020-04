Interview: Gespräch mit Marlies Merz über die befürchtete Zunahme an häuslicher Gewalt

Die Zunahme an häuslicher Gewalt zählt zu den besonders dramatischen Auswirkungen der Corona-Krise, und sie spielt sich oft im Verborgenen ab. Umso wichtiger sei es, in Zeiten von „Abstandhalten“ die Augen offen zu halten für das eigene Umfeld, sagt Marlies Merz, hauptamtliche Mitarbeiterin im Frauenhaus in Kirchheimbolanden.

Frau Merz, erleben Sie im Moment eine Zunahme an häuslicher Gewalt?

Noch nicht. Aber das lässt sich auch nicht unmittelbar an der Anzahl der Frauen ablesen, die sich an uns wenden. Frauen, die Gewalt in Beziehungen erfahren, dulden das oft sehr, sehr lange, bevor sie sich Hilfe holen. Deshalb ist es nicht zu erwarten, dass da sofort die Zahlen in die Höhe gehen. Umso wichtiger ist es, dass die Menschen aufmerksam bleiben für das, was in ihrer Umgebung passiert.

Wie genau meinen Sie das?

Wir alle sind viel mehr zu Hause. Man bekommt unweigerlich auch mehr mit von dem, was sich in der Nachbarschaft abspielt, was im Stockwerk darüber und darunter passiert. Und natürlich kommt es auch mal zu Spannungen, oder es wird mal lauter. Aber da sollte man genau hinhören oder hinschauen. Wenn Situationen eskalieren oder es zu Gewalt kommt, dann darf man nicht die Augen verschließen. Es zeigt sich nämlich in Ländern, in denen es schon früher Kontaktbeschränkungen gab als bei uns, dass es dabei einen eindeutigen Zusammenhang mit der Zunahme an häuslicher Gewalt gibt.

Aber lässt sich das immer so klar ausmachen? Schließlich will man ja nicht wegen einem Streit in der Nachbarschaft die Polizei rufen?

Wer Zweifel hat, kann sich gerne zunächst an uns wenden. Wir erleben das öfter, dass Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn uns anrufen und um Rat fragen, wie sie sich verhalten sollenm oder wie sie unterstützen können. Auf keinen Fall sollte man zögern oder Angst haben, dass man jemandem Unrecht tut. Wichtig ist immer, den Frauen in jedem Fall zu signalisieren, dass man für sie da ist, dass man ihnen hilft. Auf die Frauen zugehen, ihnen zuhören, ihr Vertrauen gewinnen, das sind die ersten und wichtigsten Schritte dabei. Sehr viele Frauen, die Gewalt in ihrer Partnerschaft erleben, schämen sich und scheuen sich, darüber zu sprechen. Ein Signal von außen, dass jemand helfen will, kann da unterstützend und ermutigend sein.

Wie verlaufen denn im Moment die Beratungen?

Beratungen sind ja neben der Betreuung der Frauen im Frauenhaus eine zentrale Aufgabe. Auf Grund der Kontaktbeschränkungen können wir im Moment nur telefonische Beratungen machen. Aber wenn eine Frau keine Möglichkeit hat, daheim ungestört und offen zu sprechen, kann sie auch zu uns in die Beratungsstelle kommen. Dann sorgen wir natürlich dafür, dass wir den Mindestabstand einhalten und Hygienevorschriften beachten. Aber das lässt sich in unseren Räumen auch problemlos umsetzen.

Wie erleben die Frauen, die sich an Sie wenden, die Corona-Krise?

Es gibt da zum einen die Frauen, die akut bedroht sind von Gewalt. Bei denen steht natürlich die Frage im Vordergrund, wie sie sich schützen können. Und es gibt die Frauen, die sich bereits aus der Beziehung gelöst haben. Besonders schwierig ist diese Zeit für jene Frauen, die vor nicht allzu langer Zeit ihren gewalttätigen Partner verlassen und einen Neustart gemacht haben. Manche sind mit ihren Kindern in eine andere Stadt gezogen. Sie haben jetzt kaum Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen. Sie lernen niemanden kennen, weil Kitas und Schulen geschlossen haben, und sie haben auch keine Möglichkeit, sich um eigene Arbeit zu kümmern. Das kann sehr belastend sein. Diese Frauen versuchen wir zu stabilisieren, indem wir ihnen zeigen, dass wir für sie da sind, dass sie sich mit ihren Sorgen an uns wenden können.

Und Frauen, die tatsächlich aus ihrer Umgebung herausgebracht werden müssen. Gibt es für sie überhaupt Platz?

Wir sind meistens voll belegt. Aber trotzdem können betroffene Frauen und deren Unterstützer bei uns anfragen, denn wir bemühen uns immer, für die Frau in einem anderen Frauenhaus einen Platz zu finden, oder mit ihr andere Schutzmöglichkeiten zu besprechen.

Gibt es aus Ihrer Sicht genügend Frauenhaus-Plätze in Rheinland-Pfalz?

Wenn man die Istanbul-Konvention, die von Deutschland im Februar 2018 ratifiziert wurde, zugrunde legt, gibt es im gesamten Bundesgebiet zu wenig Frauenhausplätze, so auch in Rheinland-Pfalz. Bundesweit sollten, umgerechnet auf die Bevölkerungszahl, 21.400 Plätze zur Verfügung stehen, definitiv sind es 6800. Ich habe noch keine konkrete Zahl, wie viele Plätze in Rheinland-Pfalz fehlen. Hier entsteht gerade ein 18. Frauenhaus, das im Laufe des Jahres seine Arbeit aufnehmen wird. Aber auch diese zusätzlichen Plätze werden nicht ausreichen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Frauen seit einigen Jahren sehr viel länger im Frauenhaus bleiben, weil es kaum bezahlbaren Wohnraum gibt. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir entsprechend weniger neue Frauen aufnehmen können. Der soziale Wohnungsbau müsste dringend ausgebaut werden. Stattdessen erleben wir immer wieder, das zwar neue Wohnungen gebaut werden, aber alle im hochpreisigen Segment, das sind Wohnungen, die sich Hartz IV Empfängerinnen nicht leisten können.

