Die Volksbank Alzey-Worms unterhält eine eigene Stiftung, die neben dem bankeigenen Spendentopf und dem Zweckertrag aus dem Gewinnsparen als dritte wichtige Säule für Zuwendungen karitativer, sozialer und kultureller Art gilt. Diese hat jetzt 41.600 Euro ausgeschüttet. Säule

„Uns ist bewusst, dass es in schwierigen Zeiten wie dieser ganz besonders auf die Unterstützung der Menschen – vor allem in unserer heimatlichen Region – ankommt.“, sagt Günter Brück, der Vorstandssprecher der Volksbank Alzey-Worms, die auch in Kirchheimbolanden und Göllheim Geschäftsstellen unterhält. 5.000 Euro davon gehen ans Frauenhaus Donnersbergkreis in Kirchheimbolanden, das auf ein 30-jähriges Jubiläum zurückblicken kann.