„70 Frauen – 70 Statements – Eine Ausstellung“: Unter diesem Motto laden der Verein „Frauen helfen Frauen“ und das Projekt „second stage“ in Kirchheimbolanden für Donnerstag, 26. September, zu einer Vernissage. Gezeigt werden Fotos der Künstlerinnen Heike Kissel-Eltrop und Anette Jansen. Begleitet wird die Ausstellung von einer Lesung der Schriftstellerin Root Leeb sowie musikalisch von den „Old House Singers“.

Die Ausstellung bietet Frauen aus unterschiedlichen Kulturen und Generationen eine Plattform, um ihre Geschichten sichtbar zu machen, ihren Stimmen gehör zu verschaffen. Die Kombination aus Fotografie, Lesung und Musik soll den Besuchern die Themen und Botschaften der Frauen nahebringen.

Die Vernissage findet am 26. September um 18 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Beratungsstelle des Vereins in der Schillerstraße in Kirchheimbolanden. Der Eingang befindet sich gegenüber der Hausnummer 5. Es wird empfohlen, der Beschilderung zu folgen. Der Eintritt ist frei.