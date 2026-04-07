Ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B47 hat eine Verletzte gefordert. Eine Autofahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Wachenheim unterwegs, als sie kurz vor der Kreuzung im Zellertal aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge durchbrach der Wagen auf der linken Seite einen Gartenzaun und prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen Baumstumpf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto schwer beschädigt und kam schließlich auf einem angrenzenden Grünstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Die 70-jährige Fahrerin erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Neben den Rettungskräften waren auch Einheiten der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Göllheim im Einsatz. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.