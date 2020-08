Am Steuer ihres Wagens gestorben ist eine 77-jährige Autofahrerin, die vermutlich am Dienstagmittag den Wirtschaftsweg in Verlängerung der Münchweilerer Kapellenstraße befahren hat. Dabei ist sie nach Polizeiangaben mit ihrem Pkw vom Weg abgekommen, zirka 200 Meter über Wiesen und Büsche gefahren, ehe das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Dieses haben Spaziergänger samt der leblosen Frau gegen 16 Uhr entdeckt und daraufhin die Rettungsleitstelle informiert. Der Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebracht worden ist, konnte jedoch nur noch den Tod der 77-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, der entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 14.000 Euro. Vor Ort waren auch das DRK, ein Abschleppunternehmen, ein Bestatter sowie die Feuerwehren aus Winnweiler und Münchweiler. Da zunächst nicht feststand, ob sich weitere Insassen im Wagen befunden hatten, haben die Wehrleute die nähere Umgebung zu Fuß und per Drohne abgesucht. Dabei sind aber nach Mitteilung der Winnweilerer Stützpunktwehr keine weiteren Personen gefunden worden.