Wenig gelernt hat eine 53-jährige Frau aus dem Alzeyer Raum offenbar aus einem unfreiwilligen Besuch bei der Polizei in Kirchheimbolanden. Sie war am 6. Februar festgenommen worden, nachdem Verkehrsteilnehmer beobachtet hatten, wie sie mit ihrem Pkw am Bischheimer Kreisel in Kirchheimbolanden zunächst ihren Reifen am Bordstein beschädigt hatte und anschließend unbeeindruckt davon in einen Supermarkt einkaufen gefahren war. Eine Polizeistreife, die die Frau kontrollierte, stellte eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille fest. Die Polizei nahm die Frau zur Blutprobe mit auf die Dienststelle und behielt auch ihren Führerschein ein. Beeindruckt hat das die Delinquentin offenbar nicht sehr, denn statt ein Taxi zu nehmen, wie sie zunächst angekündigt hatte, stieg sie wieder in ihren beschädigten Wagen und fuhr nach Hause. Kurze Zeit später traf die Polizei sie samt ihrem Wagen an ihrer Wohnanschrift an. Ihr wurde weitere Blutprobe entnommen, außerdem bekam sie eine Anzeige, weil sie ohne Führerschein gefahren ist.