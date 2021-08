Am Dienstag gegen 15.30 Uhr war eine Frau mit einem Kinderwagen auf einem Feldweg oberhalb von Zell unterwegs, als ihr ein dunkler Kleinbus entgegenkam. Der Fahrer hielt an, beleidigte die Frau, fuhr weiter und traf an der nächsten Kreuzung im Feld einen Quadfahrer, mit dem er sich kurz unterhielt. Dann fuhr er weiter Richtung Einselthum. Die Polizei sucht nun nach dem Quadfahrer, da er eventuell als Zeuge aussagen könnte. Er wird gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden, Telefon 06352 911-2700, zu melden.