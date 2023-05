Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Vollblutmusiker und urfränkische Komödianten alias Gankino Circus rockten das Blaue Haus auf dem Weierhof. Es wurde ein Abend gefeiert, der ganz im Rückblick auf „früher“ stand: Zum einen es war so voll und maskenlos wie fast vor Corona-Zeiten, zum anderen erinnerten Gankino Circus mit ihrem Programm „Die letzten ihrer Art“ an ihre unbeschwerte Jugend in der fränkischen Provinz.

Dreh- und Angelpunkt war das Gasthaus „Zur heiligen Gans“, in der es doch meist recht unheilig und deftig zuging, wo sich die Clique zuhause fühlte und das Bier