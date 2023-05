Ob kulturell, kulinarisch oder sportlich: Beim Göllheimer Frühlingsmarkt wird vom 3. bis 8. Mai ein buntes Programm geboten. Auftakt ist am Mittwoch mit einer Ausstellungseröffnung.

Um 19 Uhr beginnt in der Kleinen Galerie im Kerzenheimer Tor die Vernissage mit Werken von Jörg Vogelsang. Die vom Göllheimer Kulturverein organisierte Ausstellung ist außerdem am Sonntagnachmittag geöffnet. Am Freitag, 5. Mai, sind Senioren zu einer Filmvorführung bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Welcher Streifen gezeigt wird, soll eine Überraschung bleiben. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06351 490991.

Am Sonntag, 7. Mai, kommt Bewegung in den alten Ortskern: Von 13 bis 17 Uhr können Jung und Alt bei der „Göllympiade“ in verschiedenen Disziplinen ihre Kräfte messen. Vereine, Gemeindebücherei und Digitalbüro haben knifflige Aufgaben, sportliche Aktivitäten und anderes mehr vorbereitet. Wer alle Stationen besucht hat, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Ein Künstlermarkt und die Schreibwarenhandlung Euler laden zum Bummeln ein. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, die örtliche Gastronomie hat geöffnet.

Zum Ausklang am Montag, 8. Mai, gibt es ab 16.30 Uhr im Haus Gylnheim ein Schlachtfest. Kalli Koppold sorgt ab 18 Uhr für die musikalische Begleitung. Über das gesamte Wochenende stehen die Schausteller auf dem Neuen Marktplatz bereit.