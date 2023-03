Nach der Pandemie soll das Frühlingsfest wieder so richtig durchstarten. Die Werbegemeinschaft Winnweiler lädt im April in die verkehrsberuhigte Zone ein.

Von 13 bis 18 Uhr wird am Sonntag, 2. April, den Besuchern wieder einiges geboten: Neben den Bands „Lucky Random“ und „The K-Towns“ sowie Kalli Koppold, die für die musikalische Unterhaltung sorgen, erwartet vor allem die Kleinsten ein buntes Programm – von Straßenzauberei bis zum Luftballonkünstler gibt es viel zu bestaunen. Auch für Verpflegung ist gesorgt. Naschkatzen werden sich außerdem über einen Süßwaren- und Crêpe-Stand freuen. Getränke gibt es von der Schnorres-Brauerei.

Wieder kein „Feuer im Gemäuer“

Der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft Winnweiler, Gunter Franck, freut sich schon sehr auf das Frühlingsfest – „besonders dann, wenn gutes Wetter ist“. Vor allem Kalli Koppold und die beiden Bands sind für ihn die Aushängeschilder der Veranstaltung. Franck hofft, dass das bewährte Fest sowohl Alt als auch Jung auf die Straßen lockt: „Ich hoffe, dass es einen Erfolg gibt. Nach Corona und dem langen Winter sind die Leute bestimmt froh, wenn sie mal wieder rausgehen können.“

Auch einen verkaufsoffenen Sommerabend wird es dieses Jahr in Winnweiler wieder geben – voraussichtlich am ersten Samstag im August. Dank des großen Erfolgs dieser Veranstaltung bei ihre Premiere im Vorjahr muss das „Feuer im Gemäuer“ erneut weichen. Ob das dauerhaft so bleibt, sei jedoch noch nicht klar, sagt Gunter Franck. Nun gelte es zunächst herauszufinden, ob die Menschen aus und rund um Winnweiler wieder Gefallen am Frühlingsfest finden.