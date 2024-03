Schon verhältnismäßig früh wird dieses Jahr das Frühlingsfest in Winnweiler stattfinden. Am Sonntag, 24. März, ab 13 Uhr geht es in der verkehrsberuhigten Zone los. Das Programm besteht wie in den vergangenen Jahren auch aus dem verkaufsoffenen Sonntag und einem Rahmenprogramm aus Unterhaltung und Gastronomie. Zur musikalischen Untermalung werden abermals die Bands Lucky Random und The K-Towns auftreten, außerdem Tamara-Music. Neu auf der Bühne ist die Guggemusik mit Phoenix-Krechzer.

Auch bei der Verpflegung gibt es sowohl Bewährtes als auch Neues. Der Stand für Süßwaren und Crêpes ist für die Süßschnäbel da, die Brauerei Schnorres soll den Durst der Besucher stillen – auch mit alkoholfreien Getränken, wie die Veranstalter betonen. In diesem Jahr wird außerdem der ASV Winnweiler die Besucher mit Essen und Trinken versorgen, und die mobile Holzofenbäckerei bringt erstmals ihr Angebot auf das Frühlingsfest.

Sommerabend im August

Nicht nur Kinder sollen mit Luftballonkünstler, Kinderschminken, Trampolin und einem Spieleangebot auf ihre Kosten kommen. Es gibt außerdem Zumba-Vorführungen und die Osterkrone soll optisch das Ambiente aufwerten. „Natürlich ist so eine Freiluftveranstaltung im März ein Risiko“, sagt Organisator Gunter Franck. „Aber wenn gutes Wetter ist, dann glauben wir, dass sich die Leute nach dem Winter auch darüber freuen werden.“

Nicht dabei ist in diesem Jahr das „Feuer im Gemäuer“ – denn das fällt wie schon im Jahr 2023 aus. Gründe dafür gebe es viele, wie Franck erklärt. Mit Corona sei vieles eingeschlafen, und im März sei es oftmals auch zu kalt für die häufig leicht bekleideten Artisten. Wie schon in den vergangenen Jahren wird stattdessen „Ein Sommerabend in Winnweiler“ am ersten Augustwochenende stattfinden – tatsächliches Feuer wird es aber auch dann nicht geben. Ob die heiße Showeinlage eines Tages wiederkommen wird, ist unklar, so Franck.