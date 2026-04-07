Eine weitere Ausgabe des Menschenmagnet-Fests ist angesagt: Die Werbegemeinschaft Winnweiler lädt für Sonntag, 12. April, zum Frühlingsfest in die verkehrsberuhigte Zone ein. Von 14 bis 18 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Musikalisch sorgen die Bands Stonehenge Acoustic Friends und K-Towns sowie ein Alleinunterhalter für Spaß. Die kleinen Gäste dürfen sich auf fantasievolles Kinderschminken und beeindruckende Luftballonkunst freuen, die Showtanzgruppe des TV Winnweiler plant zudem eine Darbietung. Ein besonderes Schmuckstück des Festes ist die liebevoll gestaltete Osterkrone.