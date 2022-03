Zum 15. Mal lädt der Verein „pro Kibo“ am kommenden Sonntag zum Frühlingserwachen ein. Auch dieses Jahr steht der Markt in der „Kleinen Residenz“ wieder ganz im Zeichen der Familie: für Abwechslung ist mit einer Genussmeile und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten bestens gesorgt.

Organisatorin Gaby Brünnler von „Gaby’s Wäscheladen“ sieht im diesjährigen Märzmarkt eine ganz besondere Chance. Für den Handel in Kirchheimbolanden sei es sehr wichtig, einen Anreiz für die Menschen zu bieten, sich wieder des vielfältigen Angebots der sonst so ruhigen Stadt bewusst zu werden. Jedes Jahr stelle sie eine Veränderung fest: „Die Stadt ist immer im Wandel, aber sie bleibt auch immer interessant“, erzählt Brünnler.

Natürlich spielt dieses Jahr auch die Corona-Pandemie wieder eine Rolle – bei den Vorbereitungen sowie bei der Umsetzung. Doch mittlerweile habe sich der Ablauf schon eingespielt, so Brünnler. Jeder Laden habe sein eigenes Hygienekonzept. Maske und Abstand sind auch weiterhin geboten, aber Gaby Brünnler rechnet nicht mit Problemen. „Die Menschen sind allgemein eigentlich immer vorbildlich.“ Zum Schluss bleibt noch die Hoffnung, dass das Wetter mitspielt – davon abgesehen steht einem erfolgreichen Frühlingserwachen nichts mehr im Wege.

Probieren und Genießen

Inhaber aus Handel, Gewerbe und Gastronomie freuen sich nun darüber, am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr wieder möglichst viele Menschen in der Stadt begrüßen zu dürfen. Zusätzlich zu den bekannten Gastronomen bieten weitere ansässige Vereine und Geschäfte entlang der Genussmeile ihre Köstlichkeiten an: Unter anderem laden die Foodtrucks „Wilde Wutz“ und „Seelenfutter Manufaktur“ sowie der Fischhandel Schäffer zum Probieren und Genießen ein. Abgerundet wird dies mit Secco und Wein vom Weingut Stutzmann aus Einselthum, welches in der Alleestraße zu finden sein wird. Auf dem Römerplatz bietet die Nigeriahilfe wie auch in den Jahren zuvor Kaffee und Kuchen an. Auch der TSG Grün-Weiß beteiligt sich erneut mit verschiedenem Finger-Food. Waffeln, Würstchen und Getränke gibt es beim Stand der Kita Ritten, außerdem wird es eine große Grillhütte geben. Insgesamt können sich Besucher also auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot freuen.

Trampolin und Karussell

Auch für die Kleinsten gibt es beim Frühlingserwachen reichlich Programm: Neben einem Karussell auf dem Römerplatz gibt es Trampolin-Bungee-Jumping auf dem Schlossplatz. Des Weiteren kann man sich von der Stadtmauer abseilen lassen. Um 15:30 Uhr besuchen Elsa und Anna die Veranstaltung und stehen anschließend für ein Fotoshooting bereit.

Außerdem werden drei Autohäuser neue Modelle vorstellen. Organisatorin Gaby Brünnler freut sich besonders über die Meile mit fahrenden Händlern, die allerlei Besonderes anbieten, was es sonst in Kirchheimbolanden nicht mehr gibt. Entlang der Neuen Allee, vom Schlossplatz bis zur Vorstadt, wird es Stände geben mit „allem, was das Herz begehrt“: Von Haustierbedarf über Backzutaten zu Lederwaren ist alles dabei.